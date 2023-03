Idoso de 71 foi morto a tiros no bairro Mandacaru em Jequié.

Ontem por volta das 23:40, policiais foram informados que indivíduos armados arrombaram uma residência e executaram um idoso. Ao chegar ao local, foi encontrado o corpo do senhor Edizio Escolástico dos Santos, 71 anos. O mesmo foi morto com 03 tiros. A polícia civil já está no caso, para prender os acusado de terem matado este senhor na Rua Guarani, no bairro do Mandacaru. O corpo da vítima encontra-se no Departamento de Polícia Técnica de Jequié, onde será necropsiados e liberado aos seus familiares.

