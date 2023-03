Idoso morre no Distrito de Florestal ao podar árvore

No final da tarde de ontem (23), o Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foi até a zona rural do município. A informação era de que um senhor estava podando uma árvore, e acabou morrendo depois de um galho cair no mesmo. Ao chegar ao local, os peritos identificaram a vítima como OSVALDO ANTÔNIO DA SILVA, 73 ANOS. O corpo do mesmo foi removido para o IML e irá passar por necropsia na manhã desta sexta-feira, e só o laudo irá dizer as causas da morte do idoso.

Segundo informações apuradas pelo Jequié Urgente, o senhor Osvaldo é natural da cidade de Apuarema, e morou por mais de 30 anos no estado de São Paulo, e há cerca de 4 anos, retornou para sua cidade natal, mas, frequentava uma chácara de sua propriedade no Distrito de Florestal. Familiares e amigos estão muito abalados com a morte repentina do senhor Osvaldo, que era bastante querido por todos.

