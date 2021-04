Idosos com idade igual ou superior a 64 anos devem se vacinar hoje (01), e na sexta e sábado a vacinação continua

Hoje quinta – feira (01), é dia de vacinação em idosos com idosos com idade igual ou superior a 64 anos. No calendário que foi divulgado pela secretaria de saúde do município, na próxima sexta-feira (02), apesar de ser feriado, será dia de vacinação nos idosos com idade de 63 anos, e no sábado dia (03), será a vez dos idosos com idade igual ou superior a 62 anos.

Para se vacinar, leve o seu RG, CPF e caso possua, o cartão do SUS. As pessoas podem procurar uma unidade de saúde mais próxima e sinalizar, em caso de idoso acamado, dentro da faixa etária de vacinação e que ainda não foi vacinado, pois estes idosos vão receber a vacina em sua própria casa, através da busca ativa das equipes da Saúde da Família.