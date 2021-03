Idosos com idade igual ou superior a 65 anos devem se vacinar contra a Covid-19 nesta quarta – feira em Jequié

Seguindo o calendário de vacinação, hoje dia (31), a secretaria de saúde de Jequié, informa que os idosos com idade igual ou superior a 65 anos, devem se dirigir para tomarem a primeira dose contra a Covid-19. O local para vacinação continua sendo no sistema drive Thru, no Terminal Aeroviário (aerorporto), e também em frente ao estádio de futebol Waldomiro Borges, Mandacaru.

Na manhã de ontem (30), nossa reportagem esteve nos locais de vacinação em drive Thru, e observamos que vários idosos que não dispõem de veículos, compareceram ao local a pé. Mesmo assim, todos foram vacinados. Muitos idosos e seus familiares, que não possuem meio de locomoção e nem condições financeiras de pagar um transporte, tem nos questionado, o porque não expandir para os bairros locais de vacinação? Vamos entrar em contato com a secretária de saúde do município e fazer esse questionamento.

