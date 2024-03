Idosos em cárcere privado, são resgatados pelo CREAS com apoio da Polícia Militar

O fato aconteceu no Entroncamento de Jaguaquara, onde 03 idosos foram resgatados pela CREAS com apoio da polícia militar. Segundo informações policiais, as vítimas foram atendidas por uma unidade do SAMU e encaminhadas para a Casa do Idoso na cidade de Jaguaquara. O responsável pelo imóvel onde os idosos estavam, não foi localizado. Segundo informações de algumas testemunhas, os responsáveis, se ausentam por um período longo, deixando as vítimas sem alimentação e cuidados básicos.

