IFBA campus Jequié abre 80 vagas nos cursos técnicos subsequentes em Processo Seletivo Simplificado

O IFBA campus Jequié torna público o Edital 04/2022 do Processo Seletivo Simplificado para os cursos técnicos da forma Subsequente em Eletromecânica e Informática, voltados àqueles que já concluíram o Ensino Médio.

O período de inscrições vai de 14 de junho a 01ª de julho de 2022. As inscrições são gratuitas e feitas na forma online, a partir do preenchimento de um formulário virtual disponível no site do IFBA campus Jequié, no link: https://portal.ifba.edu.br/jequie/processo-seletivo/subsequente/.

Estão sendo ofertadas ao todo 80 vagas, 40 no curso de Eletromecânica (um ano e meio de duração) e 40 no curso de Informática (dois anos de duração). Os cursos são presenciais e as aulas acontecem no período noturno.

Serão levados em consideração para o procedimento de seleção simplificada o desempenho escolar dos candidatos nas disciplinas de Português e Matemática durante todo o Ensino Médio. Todas informações sobre como se inscrever e qual a documentação necessária para comprovação de dados estão disponíveis no Edital.

