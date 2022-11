IFBA Campus Jequié oferece 320 vagas gratuitas para seus cursos técnicos de nível médio

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2023 do IFBA Campus Jequié. São 160 vagas para os cursos de *Informática* e *Eletromecânica* para quem quer estudar o *ensino médio junto com o ensino técnico (forma Integrada – duração: 3 anos – turnos: matutino e vespertino)* e mais 160 para quem *já concluiu o ensino médio e quer fazer um curso técnico (forma Subsequente – duração: 2 anos – turno: noturno)*.

As inscrições, *totalmente gratuitas*, vão até 18/11/2022 e a *seleção será totalmente online*, por meio de *avaliação do histórico escolar*. Isso mesmo!

*Não é preciso pagar nada para se inscrever ou estudar no IFBA!*

Você não vai querer perder essa oportunidade, não é mesmo? Você encontra todas as informações sobre o Processo Seletivo em https://selecao.ifba.edu.br/.

Para efetuar sua matrícula, é preciso o candidato ter em mãos o nº de *CPF* (em caso de candidatos menores de idade, não será aceita inscrição com CPF do/da responsável) e o *histórico escolar* do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental (para os cursos INTEGRADOS) ou do 1º e 2º ano do Ensino Médio (para os cursos SUBSEQUENTES). Mais informações sobre a documentação necessária para quem não possui o histórico escolar ou para candidatos(as) optantes pelas vagas reservadas (cotas) podem ser obtidas em https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2023/edital/doc-insc.

Não sabe qual curso escolher? Nós te ajudamos. O IFBA Campus Jequié oferece dois cursos técnicos nas duas formas: Eletromecânica e Informática.

*Técnico em Eletromecânica*

O Técnico em Eletromecânica atua nas áreas de manutenção e de projetos de elétrica e mecânica, manutenção de equipamentos elétricos, eletrônicos e mecânicos diversos (eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, televisores, equipamentos industriais, etc.), manutenção automotiva e de motores, instalações elétricas prediais e industriais, etc. Projeta e executa instalações elétricas e mecânicas de equipamentos industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade ambiental, assim como projeta, instala e faz manutenção de sistemas de acionamento elétrico e mecânico.

*Técnico em Informática*

O Técnico em Informática atua no desenvolvimento de software para computadores, dispositivos móveis (celulares, tablets, etc.) e embarcados, no desenvolvimento de sistemas web (sites, redes sociais, etc.), no gerenciamento de banco de dados, elabora e especifica projetos de redes de computadores bem como executa a instalação e testes de funcionamento das redes físicas, realiza manutenção de computadores e outros periféricos, desenvolve projetos e atua na informatização e automatização de setores administrativos de uma empresa, dentre outras atividades.

*Motivos para estudar no IFBA Jequié:*

– Ensino *totalmente gratuito*;

– *Ensino médio entre os melhores de Jequié e região* (mesmo quando comparado às escolas particulares), contando com todas as disciplinas do ensino médio somadas às disciplinas dos cursos técnicos;

– *Alto índice de empregabilidade* e *estagiários mais valorizados e disputados do mercado*, sendo requisitados pelas melhores e maiores empresas, o que traz remuneração ao estudante antes mesmo da conclusão do curso;

– Entre as *maiores aprovações no Enem e vestibulares de instituições públicas* de ensino nas primeiras posições, em vários cursos, incluindo os mais concorridos do mercado, como medicina, direito, odontologia, engenharia, etc.;

– Professores que atuam nos Institutos Federais atuam em sua área de formação e têm *qualificação melhor (mestrado e doutorado)*, pois são estimulados a aprimorar a carreira. Além disso, conseguem preparar as aulas com mais tranquilidade, uma vez que possuem dedicação exclusiva (ensinam apenas na instituição);

– *Equipe técnica qualificada*, com mestrado e doutorado, que atua em suas respectivas áreas de formação;

– Equipe multiprofissional preparada e qualificada para dar suporte personalizado a estudantes e familiares (*médico, psicóloga, nutricionista, assistente social, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais*). Conta também com a Coordenação de Atendimento à Pessoas com Necessidades Especiais e Específicas (CAPNE), com docente especializado na área e intérpretes de Libras;

– *Bolsas em dinheiro para estudantes* que atuam em projetos de pesquisa e extensão, e auxílio estudantil (alimentação, transporte, moradia, etc.) para os estudantes mais vulneráveis;

– Instituição com *melhores resultados* nas mais diversas competições (esportivas, robótica, etc.) e olimpíadas regionais e nacionais de ensino (física, matemática, química, história, literatura, etc.), que levam os estudantes a representarem o campus em *outras cidades, estados e até mesmo em outros países e continentes*;

– Diversas atividades extracurriculares de pesquisa e extensão, como visitas técnicas, participação em eventos de *esporte, robótica, feiras literárias, comunidade geek (games, cosplay), atividades culturais (música, teatro, literatura, etc.)*, etc., que aproximam a comunidade ao campus, permitindo que nossos estudantes tenham uma formação científica e humanística mais completa, preparando-os para o futuro;

– Ambiente físico cada dia *mais acolhedor* (paisagismo e jardinagem);

– Infraestrutura completa, com salas de aula preparadas (com *climatização, sistema de som e datashow*), *biblioteca*, *ginásio de esportes* (melhor e mais equipado entre as escolas da região, preparado para a prática de diversas modalidades e competições profissionais) e dezenas de *laboratórios das disciplinas do ensino médio e técnico*;

– E muito mais!

Não perca esta oportunidade. Venha fazer parte do melhor ensino da região!

*Maiores informações:*

Site: *selecao.ifba.edu.br*

E-mail: *[email protected]*

WhatsApp: *(73) 3525-9667*

