IFBA Campus Jequié oferece 320 vagas gratuitas para seus cursos técnicos de nível médio

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2023 do IFBA Campus Jequié. São 160 vagas para os cursos de Informática e Eletromecânica para quem quer estudar o ensino médio junto com o ensino técnico (forma Integrada – duração: 3 anos – turnos: matutino e vespertino) e mais 160 para quem já concluiu o ensino médio e quer fazer um curso técnico (forma Subsequente – duração: 2 anos – turno: noturno).



As inscrições, totalmente gratuitas, vão até 11/11/2022 e a seleção será totalmente online, por meio de avaliação do histórico escolar. Não é preciso pagar nada para se inscrever ou estudar no IFBA.



Para efetuar sua matrícula, é preciso o candidato ter em mãos o nº de CPF (em caso de candidatos menores de idade, não será aceita inscrição com CPF do/da responsável) e o *histórico escolar* do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental (para os cursos INTEGRADOS) ou do 1º e 2º ano do Ensino Médio (para os cursos SUBSEQUENTES). Mais informações sobre a documentação necessária para quem não possui o histórico escolar ou para candidatos(as) optantes pelas vagas reservadas (cotas) podem ser obtidas em https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2023/edital/doc-insc.



Não sabe qual curso escolher? Nós te ajudamos. O IFBA Campus Jequié oferece dois cursos técnicos nas duas formas: Eletromecânica e Informática.



Técnico em Eletromecânica: O Técnico em Eletromecânica atua nas áreas de manutenção e de projetos de elétrica e mecânica, manutenção de equipamentos elétricos, eletrônicos e mecânicos diversos (eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, televisores, equipamentos industriais, etc.), manutenção automotiva e de motores, instalações elétricas prediais e industriais, etc. Projeta e executa instalações elétricas e mecânicas de equipamentos industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade ambiental, assim como projeta, instala e faz manutenção de sistemas de acionamento elétrico e mecânico.



Técnico em Informática: O Técnico em Informática atua no desenvolvimento de software para computadores, dispositivos móveis (celulares, tablets, etc.) e embarcados, no desenvolvimento de sistemas web (sites, redes sociais, etc.), no gerenciamento de banco de dados, elabora e especifica projetos de redes de computadores bem como executa a instalação e testes de funcionamento das redes físicas, realiza manutenção de computadores e outros periféricos, desenvolve projetos e atua na informatização e automatização de setores administrativos de uma empresa, dentre outras atividades.





