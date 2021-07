IFBA Jequié abre processo seletivo para cursos Técnicos e Superior

O IFBA campus Jequié está ofertando as vagas remanescentes para ingresso de estudantes em 2021 nos cursos *Técnicos de Eletromecânica* e *Informática*, nas modalidades Integrada (ensino médio + ensino técnico, para quem já concluiu o 9o ano do ensino fundamental) e Subsequente (ensino técnico para quem já concluiu o 2o grau), e no curso *Superior de Engenharia Mecânica*.

Totalmente *gratuito e online*, o Processo Seletivo Simplificado deste ano *não terá prova* e se dará através da análise dos históricos escolares para os cursos técnicos na forma integrada e do ENEM ou ENCCEJA para os cursos técnicos na forma subsequente e superior. As inscrições estão abertas *até 25 de julho* e podem ser feitas através do link:

https://portal.ifba.edu.br/jequie/processo-seletivo-simplificado-2021/

No link, além do formulário de inscrição também pode-se conferir os Editais de cada curso, que explicam em detalhes quem pode e como participar da seleção.

É preciso atenção ao prazo de inscrição, pois serão apenas 10 dias: de 16 a 25 de julho.

Então, não deixe para a última hora e não desperdice essa chance de conquistar a sua capacitação profissional com qualidade e de forma totalmente gratuita!

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo *WhatsApp (73) 3525-9667* ou pelo e-mail do Processo Seletivo Simplificado [email protected]

O IFBA é público, é gratuito, é de qualidade e é de todos nós! Venha fazer parte! Inscreva-se!

Visite nosso site: http://portal.ifba.edu.br/jequie e confira todas as informações!

