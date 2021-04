IFBA Jequié lança Edital para Concorrência Pública de Exploração da Cantina do campus

O Edital é voltado a empresas que tenham interesse em explorar o espaço físico da Cantina do IFBA campus Jequié para a prestação de serviço de fornecimento de lanches e refeições à comunidade discente, servidores, terceirizados e visitantes do Instituto.

As propostas deverão ser apresentadas no dia 13 de maio de 2021 às 09h, presencialmente, no IFBA campus Jequié.

Todas informações referentes à Concorrência Pública, incluindo o Edital, estão disponíveis na página do IFBA Jequié na internet, no endereço https://portal.ifba.edu.br/jequie/selecao/editais-da-administracao-publica/2021/concorrencia-publica/no-01.

Esclarecimentos e informações aos licitantes e interessados, diariamente das 08h às 12h e das 14h às 17h, através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone | WhatsApp (73) 3525-6249. Informações: ASCOM/IFBA

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários