IFBA Jequié oferece turma de Mestrado gratuito em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação

O IFBA Campus Jequié está com chamada aberta para o *Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação* (PROFNIT). Recomendado com *nota 4* pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior – CTC-ES da CAPES, o curso é *totalmente gratuito*, voltado a estudantes graduados em *qualquer área de formação* e tem início previsto para o início de 2023.

As inscrições acontecem das 12h00 do dia 15/09/2022 até às 23h59 de 22/09/2022 (horário oficial de Brasília), através do *site do PROFNIT* (https://profnit.org.br/). É preciso clicar no banner do Exame Nacional de Acesso – ENA23 e seguir as instruções da página. Também é possível acessar diretamente a página do ENA23 (https://profnit.org.br/exame-nacional-de-acesso-ena23/). A leitura do edital e de suas retificações é muito importante. Para dicas com relação à seleção, favor entrar em contato com o WhatsApp institucional do IFBA Jequié: (73) 3525-6249. Enviaremos dicas e links úteis para ajudá-lo(a) no processo de seleção.

