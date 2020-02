Igor Canário insulta mais uma vez a Polícia Militar da Bahia

O cantor Kannário arrastou uma multidão no Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (24), no Campo Grande. No entanto, se envolveu em mais uma polêmica com a polícia militar. Ele parou de cantar por diversas vezes e agrediu verbalmente a Polícia Militar. “Vem, seu b*** mole”; “Se acontecer alguma coisa comigo, quem me matou foi a polícia militar”. O cantor continuou: “Eu peço pra imprensa filmar isso aí. Abuso de poder, abuso de autoridade. Eu quero uma vaia para a polícia militar da Bahia, agressores”, ao ver policiais atuando contra foliões exaltados que acompanham o trio.

As declarações do cantor geraram reações pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que divulgou uma nota: “A Polícia Militar da Bahia repudia as provocações e agressões feitas à tropa pelo Igor Kannário durante a passagem do trio na tarde desta segunda-feira (24), no Campo Grande. Além da atitude irresponsável e criminosa o também deputado federal incitou os foliões contra os policiais militares que faziam o policiamento do circuito Osmar. É inaceitável que qualquer pessoa, ainda mais um parlamentar, tente comprometer a honra da instituição e de policiais militares que estão comprometidos e empenhados na defesa da sociedade baiana. Todas as medidas judiciais cabíveis que o caso requer serão adotadas.”

