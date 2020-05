Igreja Católica opta por manter as missas sem a presença de fiéis em Jequié

Frente ao novo decreto da prefeitura sobre a abertura das igrejas, a Igreja Católica manterá o decreto diocesano do dia 19 de Março, ou seja, as missas serão celebradas sem a presença do povo, e transmitida pelas mídias sociais. A Igreja Católica entende que frente o crescimento da pandemia na nossa cidade, permaneceremos celebrando com as portas fechadas sem a presença dos fiéis. Padre Roberto, Administrador diocesano

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários