II Torneio de pesca esportiva reuniu centenas de participantes em Jequié

Com o objetivo de incentivar a prática da pesca esportiva, promover a Educação e a preservação ambiental, além de divulgar o potencial turístico do município, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou, no sábado, 22, o II Torneio de Pesca Esportiva, no lago da Barragem da Pedra, evento que faz parte da programação alusiva às comemorações de 125 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega; o deputado federal, Leur Lomanto; o deputado estadual eleito, Hassan Iossef; equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer; e competidores participantes.

Com acesso pela estrada do povoado da Fazenda Velha, o evento foi iniciado com a entrega dos kits de identificação, que incluía camisa, boné, régua, numeração e, em seguida, foi servido um café da manhã. Alguns participantes chegaram bem cedo ao local e outros pernoitaram no entorno do lado da Barragem, já se preparando para a disputa, que reuniu 230 competidores, divididos nas modalidades ‘Barranco’, ‘Caiaque’ e ‘Barco’, sendo muitos participantes de diversas cidades, como Brumado , Feira de Santana Vitória da Conquista Anagé, Ituaçu, Ipiaú, Poções, Contendas do Sincorá, Aiquara, Jitaúna Gongogi, Jaguaquara, Livramento de Nossa Senhora, Cândido Sales, Caraíbas, Tapirama, Castro Alves, Itamarati, Manoel Vitorino, Ilhéus, além de Jequié.

A pesca esportiva não tem fins comerciais e, após fisgar o peixe, é feito o registro de tamanho e os peixes são sempre devolvidos à água. Como na primeira edição do evento, a regra da pesca do Tucunaré como a única espécie de peixe que valia para o torneio, foi mantida. Na oportunidade foram destacados os participantes que pescaram o maior peixe: Adinael Carlos de Souza Santos, com peixe medindo 51 centímetros;

Barco:

Equipe: Jequié Pesca 22

Salomão Edson

José Ricardo

Sandro Eloy

Caiaque:

Leriolando Silva Gonçalves (Vitória da Conquista)

Barranco:

Oberdan Martins Cruz Sampaio (Jequié)

Informações e Foto: SECOM/PMJ

