Impostos de importação para o Arroz é zerado até 31 de dezembro

O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) anunciou que vai zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro de 2020. O objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto, que praticamente dobrou nas prateleiras.

A informação foi confirmada por meio de nota, no início da noite desta quarta-feira (9). “A redução temporária está restrita à quota de 400 mil toneladas, incidente nos produtos abarcados pelos códigos 1006.10.92 (arroz com casca não parboilizado) e 1006.30.21 (arroz semibranqueado ou branqueado, não parboibilizado) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)”, explica a Camex.

O presidente Jair Bolsonaro tem apelado a donos de supermercado para abaixarem os preços da cesta básica. Nesta quarta-feira (9), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou relacionou a alta no preço do arroz ao auxílio emergencial de R$ 600 distribuídos pelo Governo Federal. Segundo ele, a inflação se dá pela lei da “oferta e da procura”.

A explicação para a alta dos alimentos, todavia, pode ser outra: a escalada do dólar, que impulsiona as exportações e diminui a oferta dos produtos no mercado interno.

A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou representantes de produtores de alimentos para esclarecer o aumento no valor dos produtos que compõem a cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e as associações de produtores terão cinco dias para explicar a alta nos preços praticados. Foto Reprodução

