Inaugurado em Jequié o Centro de Treinamento Tático PARABELLUM; ASSISTA

Foi inaugurado na última sexta-feira (15), o Centro de Treinamento Tático PABELLUM. O CTT fica em uma área central da cidade de Jequié, e é referência para os amantes do tiro em todo o Brasil. O idealizador de todo esse projeto é Rubens Dátila, que é amante do tiro esportivo, e instrutor credenciado pela Polícia Federal. A PARABELLUM, faz curso desde o básico ao avançado, onde forma instrutores apitos em todo o Brasil. A única instrutora da Bahia, Laís Sampaio, foi formada pela equipe PARABELLUM, e hoje ministra cursos em todo Brasil.

A PARABELLUM, é motivo de orgulho para Jequié e Região, pois hoje conta com uma estrutura elogiada por todos os amantes do tiro esportivo em todo o Brasil. Com 09 cabines de treinamento climatizadas, a PARABELLUM, vem se destacando no mundo do tiro esportivo.

