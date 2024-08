Indivíduo considerado de alta periculosidade morre em confronto com a polícia em Ipiaú

Um indivíduo armado e considerado de alta periculosidade morreu em uma ação da Polícia Militar por volta das 15h30 desta sexta-feira, 02, no bairro Euclides Neto, em Ipiaú. De acordo com as informações preliminares, a guarnição do PETO da 55ª CIPM realizava rondas na rua Doutor Prevenildo, quando teriam avistado uma dupla em atitudes suspeitas e um dos indivíduos com uma arma na cintura.

Ainda conforme as primeiras informações, a dupla entrou em um imóvel na localidade e teria disparado contra os policiais que revidaram. Após o cessar fogo, a guarnição entrou na casa e encontrou um dos suspeitos caído no chão e ao lado dele um revólver calibre .357, de uso restrito. O outro indivíduo teria fugido pelo quintal do imóvel, pulando um muro. No local ainda foram encontradas porções de drogas e uma jaqueta camuflada do exército.

O baleado foi socorrido até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu. Ele foi identificado como Mário Júnior, de 21 anos, natural de Itagibá. Informações policiais apontam que o mesmo integrava uma facção criminosa na região e estava envolvido em um tiroteio na cidade de Jequié, na região do Alto da Bela Vista, no bairro Joaquim Romão, quando um policial acabou sendo baleado. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

