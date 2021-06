Indivíduo morre em confronto com a PM no Distrito Industrial de Jequié

Na manhã da última terça-feira (14), um indivíduo morreu em decorrência de uma intervenção policial no Centro Industrial de Jequié.

Enquanto transitavam pelo bairro do Mandacaru, guarnições da SOint e CETO do 19°BPM visualizaram um veículo VW/Polo, de cor branca, apresentando características que, de acordo com levantamento conjunto com a PRF, o identificava como envolvido em roubos de caminhões ocorridos em nossa região.



As guarnições determinaram a parada do veículo que, não atendendo à ordem, empreendeu fuga, momento que foi iniciado o acompanhamento.

Durante o trajeto, nas imediações do Centro Industrial, o condutor do veículo suspeito perdeu o controle, vindo a colidir em um poste e, logo em seguida desceu do carro efetuando disparos de arma de fogo contra as guarnições, sendo necessário a resposta à injusta agressão.

Ao cessar os disparos, foi identificado um indivíduo caído ao solo portando uma pistola. De imediato foi prestado socorro ao HGPV, sendo posteriormente confirmado o óbito do resistente.

Após identificação prévia pelo chassi foi obtida a placa PKY1A26 que coincide com os informes referentes à placa utilizada pelos autores do roubo ao veículo PLX2E35, ocorrido no último dia 02/06/2021.

Material apreendido:

▪️pistola Cal. 9mm, marca Smith Wesson, modelo SD 9, VE, de numeração suprimida, com dois carregadores, sendo um com 10 munições intactas e outro com 06 munições intactas;

▪️01 balança de precisão;

▪️23 pinos de material análogo a cocaína;

▪️06 “trouxas” de material análogo à maconha.

