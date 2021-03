Indivíduo recebe a CIPE-CENTRAL e RONDESP a tiros e leva a pior em Jequié

Um homem de 32 anos com diversas passagens policiais confrontou com uma patrulha da CIPE Central no início da noite desse domingo, no bairro Jequiezinho. O criminoso foi localizado após uma ação conjunta entre RONDESP Sudoeste e CIPE Central. Na troca de tiros o suspeito foi baleado e socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu e faleceu. Com ele foi apreendido um revólver calibre .32 com dois cartuchos intactos e dois deflagrados, 01 pacote de maconha e diversas porções da mesma droga, além de uma balança de precisão e três aparelhos celulares. O homem é suspeito de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo a instituições financeiras, porte ilegal de arma de fogo e estelionato. Informações: Blog Occorencia Policial

