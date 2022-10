Indivíduos armados assaltam loja de celular em plena luz do dia no centro de Jequié

No início da tarde de ontem (29), proprietário de uma loja de celulares e acessórios, foram surpreendidos por dois elementos armados, que adentraram no estabelecimento na Praça da Bandeira e anunciaram o assalto. Imagens que circulam em redes sociais, mostram os elementos bastantes agressivos e intimidando os proprietários da loja. Segundo ocorrência policial, os elementos levaram 07 celulares, relógio e caixas de som. Há suspeitas de que os elementos usaram uma motocicleta que teria sido tomada de assalto, dias antes no Bairro do Amaralina, também em Jequié. Um dos indivíduos, estava com fardamento de um colégio municipal da cidade. A polícia civil já esta com as imagens e agora, busca pelos indivíduos.

