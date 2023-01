INEP realiza nesta quarta-feira o último dia da reaplicação das provas do ENEM 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) está realizando, nesta quarta-feira (11), a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2022. A reaplicação foi concedida para os candidatos que tiveram problema logístico ou alguma doença infectocontagiosa em um dos dois dias da aplicação regular do exame, cujas solicitações foram aprovadas pelo INEP. Em Salvador, a reaplicação está sendo realizada no Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de Freitas.



Neste primeiro dia de provas, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo e último dia de provas, eles responderão 45 questões de Matemática e 45 da área de Ciências da Natureza.



Além das 3.251 pessoas inscritas para fazer a reaplicação do exame no país, mais de 71 mil pessoas presas ou sob medida socioeducativa, que inclui privação de liberdade, participam, no mesmo período, da edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL).



Ações – Para reforçar a preparação dos estudantes das escolas da rede estadual de ensino, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza atividades específicas, como aulões preparatórios, por meio do Programa ENEM 100%. Outra ação estratégica é o programa Universidade para Todos (UPT), direcionado a estudantes concluintes e egressos do Ensino Médio da rede pública estadual, que é executado em parceria com as quatro universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC) e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). Foto: Claudionor Jr/GovBa

Comentários no Facebook:

Comentários