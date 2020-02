Infiltrados da Polícia Civil prendem 10 assaltantes no circuito Barra Ondina

Investigadores da Polícia Civil infiltrados na folia desarticularam na madrugada deste domingo (23), uma quadrilha envolvida com furtos de celulares. O flagrante aconteceu no circuito Dodô (Barra/Ondina), na região do Monte Pascoal.

Os policiais civis ficaram cerca de 2h, como se fossem foliões, observando a movimentação dos 10 criminosos. Eles perceberam que o bando, na maioria da vezes, causava brigas e se aproveitava dos empurrões e da grande concentração de público para praticar os furtos de celulares. Depois das subtrações, os smartphones eram escondidos em um isopor.

Além dos dez adultos, uma adolescente foi apreendida. Ela ficava com a função de receber os aparelhos e guardá-los no isopor. Com eles foram recuperados dois celulares e um tablet. “Usamos também, nesta ação, imagens das câmeras de videomonitoramento”, contou o diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP), delegado José Eduardo. Acrescentou ainda que nas capturas foram envolvidos outros setores da PC.

