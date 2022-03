Iniciada em Jequié segunda Etapa do Rastreamento do Câncer de Mama

Foi iniciada nesta quinta-feira (03), a segunda etapa do Rastreamento do Câncer de Mama. A iniciativa dá continuidade ao atendimento das mulheres que realizaram a mamografia na unidade itinerante de atendimento, na primeira etapa, e que, por algum motivo, necessitam de exames complementares.

O ‘Rastreamento do Câncer de Mama’ é realizado entre uma parceria da Prefeitura de Jequié com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB).