Inscrição para vagas em cursos técnicos gratuitos se encerram nesta terça-feira (23)

As inscrições para o sorteio eletrônico de vagas nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Prosub), promovidos pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), estão prestes a encerrar. Os interessados têm até a próxima terça-feira (23) para se inscreverem no processo que oferece 13.510 vagas gratuitas em 40 cursos. As inscrições devem ser feitas pelo Portal da Educação ( http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br/inscricao ).Os cursos disponíveis contemplam áreas como Administração, Agropecuária, Análises Clínicas, Enfermagem, Informática, Nutrição, Meio Ambiente, Segurança, Edificações e Produção Cultural, entre outras tantas. Os cursos serão distribuídos em 26 Territórios de Identidade, incluindo a capital baiana e 96 municípios, abrangendo 132 unidades escolares.As vagas serão preenchidas por meio de sorteio eletrônico. Poderão participar do processo, prioritariamente, os estudantes que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades em estabelecimentos de ensino da rede pública de educação, no âmbito municipal, estadual ou federal; e os estudantes que tenham, comprovadamente, cursado o Ensino Médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.-Período de inscrição: 12 a 23 de janeiro-Sorteio Eletrônico: 24 de janeiro-Divulgação do resultado do sorteio: 24 de janeiro-Matrícula dos candidatos contemplados no Sorteio Eletrônico 2024.1: 26 a 27 de janeiro-Convocação dos candidatos do cadastro reserva: 29 a 31 de janeiro.