Inscrições abertas para o Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos da Bahia 2022

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), em parceria com Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), promove o Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos da Bahia 2022, nos dias 14 e 15 de junho. O evento acontecerá de forma gratuita, com certificação e em formato híbrido (presencial e online), no auditório da Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA), em Salvador. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: www.even3.com.br/encontroderts2022.

O encontro terá como foco a capacitação dos enfermeiros Responsáveis Técnicos (RTs), com o objetivo de aprimorar a qualidade da assistência de Enfermagem, a segurança do paciente, a autonomia e visibilidade do trabalhador da Enfermagem.

“Será um momento valioso para a Enfermagem. Vamos instrumentalizar os profissionais sobre conceitos e ações de gestão, no intuito de prepará-los para o desenvolvimento das atividades gerenciais nas instituições de saúde”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão. Informações e Foto: NUCOM/COREN-BA

