Inscrições de projetos para a 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação seguem até sexta-feira (2)

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, até 2 de julho, as inscrições para a submissão de projetos escolares da rede estadual de ensino para a 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). A atividade, que conta com a mobilização de estudantes e professores, será realizada em formado virtual, na plataforma do Instituto Anísio Teixeira (IAT), entre os dias 25 e 29 de outubro, com o tema “Territórios educativos e suas experiências científicas”.

Nesta edição, acrescenta-se também como objeto a seleção de atividades artísticas com temas científicos pelos alunos das modalidades e oferta já citadas e de relatos dos professores orientadores. A FECIBA contempla quatro modalidades: Projeto de Pesquisa em Andamento; Pesquisas Científicas Concluídas; Performances Científicas; e Relato de Experiências de Orientação Científica.

A adesão à 9ª FECIBA deve ser feita pelas unidades escolares estaduais, mediante preenchimento do formulário de adesão disponibilizado pela SEC, no Portal da Educação (http://estudantes.educacao.ba.gov.br/feciba). Os professores orientadores interessados em participar da 9ª FECIBA, no formato virtual, deverão preencher o formulário de submissão, também disponível no mesmo endereço.

