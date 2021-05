Inscrições on-line para cursos de qualificação profissional seguem até dia 31 de maio

Estudantes e egressos da rede estadual de ensino estão cheios de expectativas para a realização dos 44 cursos de qualificação (Formação Inicial e Continuada – FIC) do programa Educar para Trabalhar, que estão com inscrições abertas até 31 de maio, pelo Portal da Educação (https://bityli.com/MgdKr). Em dez eixos tecnológicos, os cursos representam uma nova oportunidade para adquirir novos conhecimentos, empreender ou se preparar para a inserção no mundo do trabalho.

Podem se inscrever, os estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021, além dos egressos do Ensino Médio ou de cursos técnicos de nível médio (Educação Profissional e Tecnológica) que concluíram entre os anos de 2016 e 2020. Dentre os cursos ofertados, destacam-se: Programador de Dispositivos Móveis; Operador de Tratamento de Águas e Afluentes; Operador em Petróleo e Gás; Confeiteiro; Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar Agropecuário; e Organizador de Eventos. A relação completa dos cursos e demais informações podem ser acessadas no endereço www.educacao.ba.gov.br/educarparatrabalhar.

O processo de seleção dos candidatos inscritos será feito por Sorteio Eletrônico, no dia 1º de junho. A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados será divulgada na mesma data do sorteio e o resultado final, no dia 4 de junho, ambos no Portal da Educação. A matrícula será realizada no período de 5 a 13 de junho, de forma automática, sem a necessidade da presença do candidato. As aulas iniciam no dia 14 de junho.

