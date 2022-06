Inscrições para o Concurso Cultural do Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+

O Concurso Cultural Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, lançado pela Largo Vanádio de Maracás, está com novo prazo para recebimento de inscrições. Agora as pessoas interessadas em participar têm até o dia 9 de junho (quinta-feira) para enviar suas propostas de espetáculos de 15 a 30 minutos nos segmentos de dança ou de teatro, através do formulário disponível neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1kySjcSR0sK9id1aeJB7MrIHlW8GWHWbI





A iniciativa tem como objetivo estimular a produção cultural local, com foco no movimento LGBTQIA+, e incentivar ações que contribuam para a diversidade e inclusão. Para participar do concurso, os autores dos espetáculos devem necessariamente residir e/ou ser domiciliado na cidade Maracás e atender a outros requisitos do regulamento, que pode ser consultado no próprio link na inscrição ou nos destaques do perfil da Largo no Instagram (@largobrasil).

O concurso vai premiar o vencedor de um espetáculo de cada modalidade com o valor de R$ 3.000 (cada) para a montagem de sua produção, que será apresentada ao público no dia 28 de junho em local a ser definido.

