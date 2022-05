Inscrições para o ENEM 2022 terminam neste sábado (21)

endereço https://enem.inep.gov.br/participante/#!/. Para aqueles que solicitaram isenção na taxa de inscrição, podem conferir, no mesmo link, se foram contemplados. Nesta edição, os interessados em participar do exame podem fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX ou cartão de crédito.



A taxa de inscrição para o ENEM 2022, versões digital e impressa, é no valor de R$ 85, com o prazo de pagamento até 27 de maio. A participação no exame será garantida apenas após a confirmação do pagamento da taxa. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. A aplicação dos testes impressos seguirá o horário de Brasília: a abertura dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h. O início das provas será às 13h30. No primeiro dia de ENEM, o término das provas será às 19h. No segundo dia de testes, às 18h30.



Projeto ENEM 100% – Através do Projeto ENEM 100%, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove aulões virtuais, ministrados por professores da rede estadual e voluntários de cursinhos, assim como simulados nas escolas estaduais. A playlist dos aulões de revisão realizados em 2021 pode ser acessada através do endereço https://bit.ly/3MFzkQO.



Neste ano, a SEC continua com a parceria da Rede ENEM, por meio da qual disponibiliza, gratuitamente, um vasto material preparatório para o exame, que pode ser acessado através do endereço https://bit.ly/3uUUF1j. Na página, o candidato encontra dicas, simulados, planos de estudo, e-Books e outros materiais de apoio. A Rede ENEM também elaborou vídeos que ajudam a esclarecer dúvidas sobre as inscrições e podem ser acessados no link https://bit.ly/3svepIB. Informações: ASCOM/GOVBA; Foto: Carol Garcia/GOVBA

