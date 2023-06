Inscrições para o ENEM termina nesta sexta-feira e líderes de classe mobilizam colegas nas escolas

Os estudantes líderes de classe, tanto os municipais como os territoriais, das escolas da rede estadual de ensino, estão mobilizando e auxiliando os colegas nas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira (16), através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) ( https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ ). Espaços como laboratórios de informática estão sendo utilizados para a realização do procedimento, onde os líderes orientam e tiram dúvidas. As provas do exame serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, em todo o Brasil.Em Ibotirama, os líderes de classe do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Velho Chico estão engajados na mobilização. É o caso de Gustavo Andrade, 17, do curso técnico em Informática, líder estudantil do município e do Território Velho Chico. “Esta ação é fundamental para que possamos democratizar o acesso dos estudantes ao Ensino Superior. É incrível ver os números de inscritos no ENEM cada vez maiores. Eu me disponibilizei a realizar a inscrição de todos os estudantes do território para que possamos alcançar o maior número de estudantes”, comentou.O CETEP de Dias D’Ávila está promovendo a “Semana do ENEM”, com orientações dos professores e estudantes na Sala de Informática. “Estamos mostrando a importância da realização dessa prova. Além do incentivo e da motivação para os colegas alcançarem os seus objetivos, entendemos que a mobilização e o envolvimento nos trazem responsabilidades”, afirmou o estudante do curso técnico em Recursos Humanos, Emilson Santana, que atua como líder da escola, vice-líder do município e vice-líder do Território Metropolitano de Salvador.A líder do Território Vale do Jiquiriçá, Carla Vitória Coelho, 14, 2º ano, do Colégio Edivaldo Boaventura, em Brejões, fez questão de mobilizar os estudantes. “Eu tirei várias dúvidas dos colegas sobre as inscrições e divulguei vídeos feitos por outros alunos para que eles se atentassem sobre a data das provas do ENEM, pois ele abre portas para todos que desejam cursar uma faculdade”, revelou.