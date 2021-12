Inscrições para o processo seletivo 2022 do IFBA Jequié segue somente até esta sexta-feira (17).

Esse ano, o Processo Seletivo do IFBA será por meio da análise de histórico escolar ou documento equivalente, conforme edital, disponível em: CLICK AQUI. TUDO GRATUITO E ONLINE. As vagas são para os cursos técnicos profissionais, nas formas Integrada (ensino médio e curso técnico) e Subsequente (curso técnico para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio). O campus Jequié disponibilizará 70 vagas para o curso de Informática e 70 para o de Eletromecânica na modalidade integrada, 80 vagas para o curso de Informática e 80 para o de Eletromecânica na modalidade subsequente. As vagas são para os cursos técnicos profissionais, nas formas Integrada (ensino médio e curso técnico) e Subsequente (curso técnico para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio).

É importante salientar, que o aluno que ainda estiver cursando o 9º ano do ensino fundamental, bem como o que estiver cursando o 3º ano do ensino médio, poderão se inscrever, já que, para cursos Integrados serão analisadas as notas de Português, Matemática, História e Geografia do 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental, ou seja, para a análise, não serão necessárias as notas do 9º ano. Já para cursos Subsequentes serão analisadas as notas de Português e Matemática do 1º e 2º ano do ensino médio, isto é, para a análise, não serão necessárias as notas do 3º ano.

As inscrições serão até 17 de dezembro de 2021, mas não deixe para a última hora!

Caso haja dúvidas e necessite de esclarecimentos, entre em contato com os canais de comunicação do IFBA Jequié:

WhatsApp: (73) 3525-6249

