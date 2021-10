” Inspetor Coutinho”, da polícia civil foi sepultado sob forte comoção na manhã de hoje (26), em Jequié. VEJA VÍDEO

Foi sepultado por volta das 10:30 Hs da manhã de hoje (26), no Cemitério São Lázaro, Nivaldo Alves Coutinho. ” Inspetor Coutinho”, trabalhou por vários anos na polícia civil da Bahia. na 9ª Coorpin, Coutinho fez grandes amigos e desempenhou sua função com muito apreço e carinho, até que se aposentou e estava apenas se dedicando aos seus familiares. Tivemos o prazer de conhecer o “Inspetor Coutinho”, na sede da 9ª Coorpin, onde sempre foi solicito com a imprensa da cidade. Coutinho estava internado no Hospital Santa Helena em Jequié, onde na noite de ontem (25), infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Investigadores, Delegados, equipe do Departamento de Polícia Técnica e todos os integrantes da 9ª Corrpin, seguiram o cortejo do inspetor Coutinho até o Cemitério São Lázaro, no Bairro Jequiezinho. Coutinho deixa um legado de honestidade e amor pela polícia civil do estado da Bahia.

