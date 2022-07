Inspetoria do CREA em Jequié recebe 11º Congresso Estadual de Profissionais

Os profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências da cidade de Jequié estão convidados no dia 25 de julho para a etapa microrregional do 11º Congresso Estadual de Profissionais, que ocorrerá na inspetoria do Crea, a partir das 18h30. O evento tem como propósito pautar demandas dos profissionais da região para serem discutidas na etapa estadual do Congresso. Na ocasião serão discutidas propostas, políticas, estratégias, planos e programas de atuação para maior integração do Sistema Confea/Crea com a sociedade, dentro das temáticas de Inovação Tecnológica, Infraestrutura e Atuação Profissional.

Instalada na região desde 1982, a Inspetoria de Jequié dá auxílio a 1.997 profissionais e 592 empresas, com predominância nas áreas de agricultura, mineração e distribuição de derivados de petróleo. É hoje composta por seis Inspetores, e localizada na Rua Frederico Costa, 61, no centro da cidade.

Os eventos microrregionais da Bahia serão realizados até o dia 28 de julho, terminando pela Inspetoria de Vitória da Conquista. Após o debate, as proposições são sistematizadas de acordo com metodologia própria e encaminhadas à etapa seguinte, conforme o cronograma estabelecido. O evento disponibilizará certificados digitais aos participantes do evento em até 72 horas após a reunião microrregional.

Confira os próximos eventos microrregionais:

26/07/2022 – Inspetoria de Guanambi (Link para inscrições)

27/07/2022 – Inspetoria de Brumado (Link para inscrições)

28/07/2022 – Inspetoria de Vitória da Conquista (Link para inscrições)

05 a 07/08 – Congresso Estadual de Profissionais (Link para inscrições)

Informações: Crea-BA

Comentários no Facebook:

Comentários