Instalação dos medidores de velocidade para fiscalização e monitoramento do trânsito continua em Jequié

Com o objetivo de ampliar as ações de segurança no trânsito, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), realizou, nesta quarta-feira, a instalação de mais alguns equipamentos da rede eletrônica de fiscalização e monitoramento que vão ajudar a inibir possíveis acidentes e no controle do trânsito. Equipe técnica da GCT, responsável pela instalação dos aparelhos esteve atuando em algumas vias públicas do Centro, ajustando os detalhes do sistema de videomonitoramento.

Os equipamentos já foram instalados na Avenida César Borges e Avenida Franz Gedeon e serão instalados, também, na Rua João Braga, na Praça da Bandeira, na Praça Rui Barbosa, na Praça Luiz Viana, entre outras vias, e quando estiverem em pleno funcionamento, será aplicada uma multa orientativa, para que os motoristas saibam que naquele local poderão ser multados, caso desrespeitem alguma lei de trânsito. De acordo com a superintendente da SUMTRAN, Karla Geambastiane, o trabalho prevê, neste primeiro momento, execução da sinalização vertical nos locais contemplados com a tecnologia, para orientar os motoristas sobre a presença dos aparelhos de monitoramento. Informações: SECOM/PMJ

