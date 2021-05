Instrutores de Auto Escolas e alunos pedem poda e reposição de lâmpadas em frente ao aeroporto de Jequié

No final da tarde de ontem (06), nossa reportagem foi solicitada por instrutores e alunos de várias auto escolas de Jequié, para mostrar a situação que se encontra a praça em frente ao terminal aeroviário de Jequié. Segundo informaram para nossa reportagem, as aulas práticas são feitas no local, diariamente até às 21 horas, e o local é muito escuro, pois dois postes estão com as lâmpadas queimadas. E com isso, o local fica bastante perigoso para os frequentadores do local. A prefeitura de Jequié, recentemente fez a reposição de lâmpadas da Vavá Lomanto, que fica próximo ao local, que ficou bastante iluminada, evitando assim, assaltos as pessoas que praticam exercícios físicos diariamente no local. Pedimos aqui ao secretário de infraestrutura do município de Jequié, que faça a reposição das lâmpadas na referida praça, e façam a poda daquelas árvores, para que os trabalhadores e alunos, possam ficar com mais tranquilidade no local.

