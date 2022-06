Interior do estado já tem mais de mil ganhadores na Nota Premiada Bahia

A campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, que mensalmente distribui R$ 1 milhão em prêmios, ultrapassou a marca de mil contemplados residentes no interior. Foram no total, até o sorteio de maio, 1.009 ganhadores de 122 municípios do interior da Bahia. Em primeiro lugar no pódio dessas cidades com mais ganhadores na Nota Premiada Bahia está Feira de Santana, com 137 contemplados. Em segundo, Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador, aparece com 92 ganhadores. Itabuna, no Sul do estado, surge na terceira posição, com 81 vencedores.



Em quarto lugar entre os campeões do interior está para Camaçari, com 75 contemplados. A lista segue com Vitória da Conquista, com 46 vencedores, Ipiaú, com 42, e Jequié, com 38. Fecham a relação dos dez primeiros colocados Simões Filho, com 36 ganhadores, Teixeira de Freitas, localizada no Extremo Sul, com 35, e Barreiras, no Oeste, com 29. Entre os municípios mais contemplados estão ainda Ilhéus, que registrou 27 ganhadores, Porto Seguro e Alagoinhas, empatados com 17, e Santo Antônio de Jesus e Luis Eduardo Magalhães, com 15 vencedores cada.



A Nota Premiada conta atualmente com mais de 661 mil participantes inscritos. No total, os sorteios da campanha já premiaram 2.680 pessoas. Além dos ganhadores do interior, já são 1.670 da capital, e um de fora do estado. Informações e Foto: ASCOM/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários