INTERNET EM LUTO: Morre vítima de Covid-19 o influencie digital Jotinha

o locutor e influencie digital Jotinha estava internado em uma UTI em Santo Antônio de Jesus e seu estado de saúde era gravíssimo. Familiares de Jotinha, chegaram a ir as redes sociais no dia de hoje (05), pedir ajuda para manter Jotinha na UTI particular do hospital INCAR em Santo Antônio de Jesus. Segundo informações, devido ao seu estado de saúde que era gravíssimo a transferência para outra unidade hospitalar estava impossibilitada.

Famosos como Tirullipa e o seu pai Tiririca e outros dezenas de famosos, foram as redes sociais pedir ajuda financeira, para que o baiano Jotinha continuasse tendo toda assistência na UTI particular que se encontrava.

Jotinha se destacou nas redes sociais com o bordão ” vou passar o rodo pá pá”. O mesmo já veio a cidade de Jequié, em algumas oportunidades fazer publicidade de algumas empresas.

