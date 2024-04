Ipiaú, Ibirataia e Salvador são os municípios mais sortudos na Nota Premiada Bahia

Os municípios de Ipiaú e Ibirataia, localizados na região sul da Bahia, e a capital Salvador são, nesta ordem, os mais sortudos na Nota Premiada Bahia, classificação que leva em conta a população total e o número de moradores sorteados. Ipiaú, que lidera a classificação, tem ao todo 67 ganhadores desde que a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado foi iniciada, em 2018, o que resulta na média de uma pessoa sorteada a cada 685 habitantes, considerando-se a população total de 45,9 mil. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), gestora da campanha, em Ipiaú, do total de ganhadores, quatro foram agraciados com o prêmio de R$ 100 mil, e 63 receberam R$ 10 mil cada um.

Em segundo lugar na classificação está Ibirataia, que por coincidência é vizinha de Ipiaú. Com uma população de 14,8 mil habitantes, Ibirataia já soma 21 ganhadores na Nota Premiada, configurando em média um contemplado a cada 709 residentes. No município, três pessoas foram sorteadas com R$ 100 mil, e 18 com R$ 10 mil. No ranking dos municípios com mais pessoas sorteadas na Nota Premiada em relação à população total, Salvador está em terceiro, com um ganhador a cada 1.011 moradores.

Lauro de Freitas vem em seguida, com uma pessoa sorteada a cada 1.237 habitantes. Barra do Rocha, na sequência, tem um morador contemplado a cada 1.403. O ranking traz ainda Itabuna (um sorteado a cada 1.781 habitantes), Nazaré (um para cada 1.906), Simões Filho (um para cada 2.122), Jequié (um para cada 2.263) e Camaçari (um para cada 2.271). A campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia distribui mensalmente R$ 1 milhão em prêmios. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, já foram sorteadas 4.684 pessoas, das quais 2.856 mil moram na capital, 1.827 no interior e uma fora do estado. Informações e Foto: ASCOM/IMPRENSA/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários