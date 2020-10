IPREJ Jequié lança aplicativo que ajuda servidores com seus vencimentos

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ) passa, a partir de agora, a disponibilizar um aplicativo para celular, denominado de “MEU RPPS”, ferramenta que vai facilitar o acesso dos servidores que estão entre os beneficiários do município, aos dados demonstrativos sobre os seus vencimentos. O nome do aplicativo vem do termo “Regime Próprio de Previdência Social”, modelo de previdência social exclusivo dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e seus beneficiários, adotado pela Prefeitura de Jequié. A novidade foi apresentada, em reunião, no último dia 2 de outubro, às representações sindicais e associações dos servidores públicos municipais de Jequié, ativos e inativos.

Disponível nas plataformas Android e iOS, a nova ferramenta possibilita aos servidores inativos terem todo o controle e monitoramento, em tempo real, do próprio contracheque, informe de rendimentos, informativos e, ainda, o ‘fale conosco’, com acesso direto ao IPREJ.

Além de facilitar o acesso dos servidores a dados pessoais, a nova ferramenta também vai gerar economia aos cofres públicos e ao meio ambiente, já que os demonstrativos de pagamento deixarão de ser impressos.

