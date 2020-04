IPTU de Jequié foi “Jogado” para o mês de Junho

Em Jequié, o pagamento do IPTU foi jogado para adiante. A cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do exercício de 2020 poderá ser quitada no dia 15 de junho. Neste caso, o contribuinte terá desconto de 12% (doze por cento). Nesta data também começa o cronograma de quitação das parcelas.

A Prefeitura estabeleceu dividir o valor em até sete vezes, isto é, de junho a dezembro. No Art. 2º do Decreto publicado no Diário Oficial do Município fica o contribuinte notificado do lançamento do IPTU/2020 na data da sua publicação, 01 de abril/2020.

Informa ainda que, independentemente da entrega dos carnês em domicílio, o recolhimento do imposto deverá ocorrer mediante a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no site www.jequie.ba.gov.br ou nos guichês de atendimento do Departamento de Tributação e Fiscalização, vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ). Foto reprodução e Informações: Blog Jequieregiao

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários