Isaquias Queiroz é recebido com festa na cidade de Ubaitaba

Medalha de ouro na canoagem C1 1000 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Isaquias Queiroz foi recebido com festa em Ubaitaba, no sul da Bahia, sua cidade natal e onde deu as primeiras remadas, no Rio de Contas. Isaquias desfilou pela cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros e foi saudado pela população nas ruas. Ele também visitou o Centro de Treinamento de Canoagem, construído pelo Governo da Bahia a partir de um investimento de mais de R$ 1,6 milhão. O atleta acrescentou que “o legado da medalha de ouro é proporcionar a formação de uma nova geração que vai manter o sul da Bahia como referência na canoagem brasileira e mundial”.

Depois de passar pelo Centro de Canoagem, o atleta se dirigiu à residência da família, onde o abraço na mãe, dona Dilma, foi marcado por choro, emoção e agradecimento. Com o filho Sebastian nos braços, Isaquias mais uma vez acariciou a medalha de ouro e brincou com o menino. “Hoje o papai vai deixa você dormir com a medalha”, disse.

