Já está em funcionamento o Laboratório Estadual de Referência Regional no antigo PIEJ em Jequié

O LERR – Laboratório Estadual de Referência Regional, antigo PIEJ, recebeu no dia 15/5, o equipamento para realizar RT PCR e, assim, dar suporte ao Lacen – BA em Jequié e região na realização dos testes para COVID-19. Entretanto, ainda se aguarda a chegada de alguns materiais para que se possa dar início aos testes (o Lacen juntamente com a SESAB já estão dando total prioridade a isso). De antemão, os pacientes não devem ser orientados a vir diretamente ao laboratório. As Secretarias Municipais de Saúde, a partir do protocolo e notas técnicas para realização dos testes, estarão orientando os mesmos, conforme atendimento para casos suspeitos de COVID e se necessário, mandarão o material coletado para o LERR , como sempre fizeram com as outras sorologias. Vale ressaltar, que não atenderemos pacientes que se dirijam diretamente à unidade para realização de testes. O fluxo de atendimento está sendo criado e os pacientes que apresentem sintomas significativos, devem se dirigir à Clínica São Vicente, que é o apoio para COVID 19. Abaixo seguem algumas orientações:

● *CASOS LEVES*-

sindrome gripal,cuidados e *isolamento em CASA* por 14 dias, *não precisa ir a UBS ou USF* ,liga para o disk covids 98866-2779/ 98866-2164.

● *CASOS MODERADOS*- paciente suspeito de COVIDS, *Todos* os pacientes com síndrome gripal, febre persistente, dispnéia leve, que precisem de atendimento médico, devem *se dirigir diretamente* para HOSPITAL SÃO VICENTE.

● *CASOS GRAVES*- HGPV.

UBS e USF continuam com atendimentos NECESSÁRIOS *NÃO COVIDS*.

O Centro de triagem ( A REFERÊNCIA COVID) *O Hospital São Vicente* foi criado pelo estado para EVITAR que o suspeito de COVIDS fique circulando nas unidades, contaminando as pessoas e concentrando-as em um único lugar.

