Jacaré é encontrado em piscina de residência na cidade de Jequié

Na tarde de ontem (22), o proprietário de uma residência no Bairro Jequiezinho. Levou um baita susto ao encontrar um Jacaré nadando na sua piscina. Imediatamente ele ligou para o 193 e o Corpo de Bombeiros foi até o local, onde fez a captura e levou o animal até o INEMA da cidade. Recentemente, os moradores dos arredores da Lagoa do Derba, visualizaram um jacaré nadando tranquilamente no local, onde tem dezenas de moradores nas redondezas e pescadores. Neste caso, o corpo de bombeiros não conseguiu encontrar o animal. Não tem como afirmar que o Jacaré encontrado na residência seria o mesmo que apareceu na Lagoa do Derba, ou até mesmo, como esse Jacaré foi parar dentro da piscina desta residência.

