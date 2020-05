Jaguaquara já tem 16 pessoas que testaram positivo para o Covid-19

O município de Jaguaquara atingiu, no dia de ontem (19), a marca de 16 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em seu novo boletim epidemiológico, a Prefeitura revelou a ocorrência de mais 02 novos casos da doença, após teste rápido. Dos 16 casos, 07 são considerados curados.

Não há informações sobre as nova vítimas da Covid-19. Com a curva de progressão da Covid dando sinais de alerta, o prefeito da cidade, Giuliano Martinelli (PP), decidiu pela manutenção das medidas restritivas no comércio local, que funciona desde o início da pandemia com a deliberação por meio de decreto de Giuliano pelo escalonamento, com os estabelecimentos funcionando em dias alternados e horário reduzido, dependendo ainda da área de atuação.

As academias de ginástica da cidade permanecem proibidas ao funcionamento por mais uma semana. Vale ressaltar que Jaguaquara está com o seu único hospital fechado em meio à pandemia.

A unidade hospitalar da rede municipal de saúde encontra-se fechado para obras de reforma e ampliação, tendo a gestão pública utilizado um posto ao lado como pronto-socorro para receber pacientes em casos de emergência. Informações: Blog Marcos Frahm

