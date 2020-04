Jaguaquara registra o primeiro caso de Covid-19 na cidade

Após a Secretaria de Saúde da Bahia – Sesab informar, em seu novo boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (10), que Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, figura na lista de municípios baianos com casos confirmados do novo coronavírus o prefeito da cidade, Giuliano Martinelli (PP) apareceu em um vídeo na rede social para atualizar as informações da Covid-19 e fez apelo aos moradores. ”Venho comunicar que existe sim um paciente com coronavírus em nosso município. Esta cidadã é do Entroncamento de Jaguaquara e nós já estamos tomando todas as medidas cabíveis para tentar identificar se outros membros da família foram infectados. Fiquem em suas casas, pelo amor de Deus”, apelou Martinelli, ao revelar que a mulher diagnosticada com a doença é oriunda do distrito Stela Dubois, localidade margeada pela BR-116.

O prefeito criticou a circulação injustiçada de pessoas pelas ruas da cidade e reagiu às críticas ao seu decreto que restringe o funcionamento de estabelecimentos comerciais. ”As pessoas brincam. Acompanhei críticas e mais críticas ao governo municipal por não flexibilizar decretos que foram publicados, com o intuito de voltar à normalidade. Que normalidade é essa?”, questiona, e continua: ”as medidas foram tomadas, precisamos fortalecer ainda mais as já existentes”. Logo depois da publicação da Sesab, a Prefeitura também soltou um boletim, confirmado o 1º caso, tendo informado ainda que outros 53 possíveis casos estão sendo monitorados. Informações: Blog Marcos Frahm

