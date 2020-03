Jair Bolsonaro faz piada utilizando humorista no Palácio da Alvorada, após a divulgação do PIB

O presidente da república Jair Bolsonaro, apareceu na manhã desta quarta-feira (4), ao lado de um humorista fantasiado como ele.

Márvio Lúcio dos Santos Lourenço, o Carioca do programa Pânico, saiu de dentro de um carro da comitiva da Presidência da República, vestindo terno e faixa presidencial, caracterizado como Bolsonaro e com um cacho de bananas, oferecendo aos profissionais que fazem a cobertura diariamente no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

O motivo:

Na terça (03), foram divulgados os resultados do Produto Interno Bruto (PIB), que mostrou que a economia brasileira se recupera em marcha lenta no primeiro ano do governo Bolsonaro e o país cresceu 1,1%, ficando no patamar de crescimento de 2013.

