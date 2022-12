Jequié: Chesf diz que Barragem da Pedra atingiu 93% de sua capacidade total

Uma reunião entre a Prefeitura de Jequié, Corpo de Bombeiro da Chesf está

acontecendo agora nesta segunda-feira (26)

A região sudoeste da Bahia está sofrendo com fortes chuvas que têm causado um acúmulo excessivo de água na Barragem da Pedra, localizada a 18 km de Jequié. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco-Chesf, responsável pela administração da usina, tem acompanhado de perto a situação e tomadas medidas para garantir a segurança da estrutura.

A reportagem do Jequié Urgente está agora na sede do Corpo de Bombeiros em Jequié e a reunião está acontecendo neste exato momento 11:00 – 26/12/2022 com o prefeito, vereadores, defesa civil do Estado, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros da Bahia e com um representante da Chesf.

Ao meio dia teremos uma coletiva de imprensa com o prefeito que vai dar mais notícias principalmente sobre o volume da vasão de água que está sendo despejada na barragem de pedras.



É importante destacar que, em caso de chuvas intensas ou outros fenômenos meteorológicos extremos, é sempre importante tomar precauções e seguir as recomendações das autoridades competentes.





Polícia Militar: 190

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Civil: 197

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): 192

Defesa Civil – Jequié: (73) 93505-0750 (Em caso de desastres naturais, ligue para defesa civil que está disponível 24 horas por dia).

