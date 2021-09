Jequié começa a aplicar a 3ª dose da vacina contra a Covid -19 nesta quinta-feira em idosos com 80 anos e 1ª dose em pessoas com 17 anos

Nesta quinta-feira (16), a prefeitura de Jequié através da Secretaria de Saúde do município informa que começar a vacinar pessoas com idade igual ou superior a 17 anos. O que muda também, é que o município começa hoje, (16), a vacinar com a 3ª dose, uma dose de reforço idosos com idade igual ou superior a 80 anos. Trabalhadores da Saúde da ativa com idade a partir de 60 anos e pessoas imunossuprimidas, também podem tomar a 3ª dose. Vale lembrar que o horário de vacinação é das 08hs até as 17hs nas centrais de vacinação e no Drive Thru, até as 13 horas.

