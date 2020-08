Jequié dá início à Campanha de Vacinação para cães e gatos

Seguindo o calendário de imunizações do município e do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início, nesta segunda-feira, 17, à Campanha de Vacinação para cães e gatos, que este ano, por conta da pandemia do novo Coronavírus, será realizada obedecendo as medidas preventivas, portanto, o uso da máscara pelos tutores que levarem os seus animais de estimação para imunização é obrigatória. A vacinação acontece nos centros de saúde, das 8h às 12h.

A vacinação antirrábica, em cães e gatos, é de extrema importância para prevenir a raiva no município, que é uma zoonose; doença infecciosa viral aguda, que ataca e compromete o organismo dos mamíferos, inclusive do homem.

Confira a programação:

17 e 18 de agosto – Centro de Saúde Jequié, no bairro Campo do América;

19, 20 e 21 de agosto – Centro de Saúde Almerinda Lomanto, no bairro Joaquim Romão;

24 e 25 de agosto – Centro de Saúde Sebastião Azevedo, no bairro Mandacaru,

26, 27 e 28 de agosto – Centro de Saúde Júlia Magalhães, no bairro Jequiezinho.

