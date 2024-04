Jequié dá posse aos membros do Conselho da Promoção da Igualdade Racial e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Tomaram posse os integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN), ambos com mandatos até 2026. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro de Educação em Tempo Integral Ademar Vieira, no Joaquim Romão, e estiveram presentes o prefeito de Jequié, Zé Cocá; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a secretária de Educação, Elvia Sampaio; o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a gestora de políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marinelma Macedo; a vice-presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) e coordenadora nacional da UNEGRO/Bahia, Marina Duarte; as equipes técnicas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Desenvolvimento Social; demais membros do poder público e da sociedade civil, que compõem os conselhos, entre titulares e suplentes indicados.

A posse dos membros do COMPIR e COMSAN é histórica e representa um grande avanço na implementação das políticas públicas, em âmbito municipal. O primeiro, destinado a garantir a igualdade de oportunidades e de direitos à população afrodescendente e outros grupos étnico-raciais, de forma a assegurar a estes grupos o pleno exercício de sua cidadania. O segundo, tem papel de fiscalizar, acompanhar, articular e monitorar a convergência de ações destinadas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável. Informações e Foto: SECOM/PMJ

